توكنوميكس Doge Caucus (DOGECAUCUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Doge Caucus (DOGECAUCUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Doge Caucus (DOGECAUCUS) The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. الموقع الرسمي: https://www.dogecaucus.io اشتر DOGECAUCUS الآن!

توكنوميكس Doge Caucus (DOGECAUCUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Doge Caucus (DOGECAUCUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.77K $ 27.77K $ 27.77K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.77K $ 27.77K $ 27.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01271748 $ 0.01271748 $ 0.01271748 السعر الحالي: $ 0.02776364 $ 0.02776364 $ 0.02776364 معرفة المزيد عن سعر Doge Caucus (DOGECAUCUS)

توكنوميكس Doge Caucus (DOGECAUCUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Doge Caucus (DOGECAUCUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOGECAUCUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOGECAUCUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOGECAUCUS، استكشف السعر المباشر لتوكن DOGECAUCUS!

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