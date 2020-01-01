توكنوميكس Dogcoin (DCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dogcoin (DCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dogcoin (DCOIN) Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits. الموقع الرسمي: https://dogcoin.pet/ اشتر DCOIN الآن!

توكنوميكس Dogcoin (DCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dogcoin (DCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 152.79K $ 152.79K $ 152.79K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 152.79K $ 152.79K $ 152.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01101006 $ 0.01101006 $ 0.01101006 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00015279 $ 0.00015279 $ 0.00015279 معرفة المزيد عن سعر Dogcoin (DCOIN)

توكنوميكس Dogcoin (DCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dogcoin (DCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن DCOIN!

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