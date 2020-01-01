توكنوميكس DOBI (DOBI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOBI (DOBI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOBI (DOBI) Many may ask, what is Dobi? Dobi is the category of dog that you will see with cops. Dobi protect its users from any outer threat so as we do here. We are here to protect solana from invaders. This project responds to the popular demand for dog-based narratives in the crypto space. Dobi was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem. Dobi is more than just a cryptocurrency, it is also a movement. We believe that Solana has the potential to change the world for the better, and we are committed to making it more inclusive and welcoming for everyone. الموقع الرسمي: https://dobi.solanaproject.site اشتر DOBI الآن!

توكنوميكس DOBI (DOBI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOBI (DOBI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00296772 $ 0.00296772 $ 0.00296772 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000015 $ 0.000015 $ 0.000015 السعر الحالي: $ 0.00002515 $ 0.00002515 $ 0.00002515 معرفة المزيد عن سعر DOBI (DOBI)

توكنوميكس DOBI (DOBI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOBI (DOBI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOBI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOBI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOBI، استكشف السعر المباشر لتوكن DOBI!

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