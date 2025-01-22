سعر DOBI (DOBI)
سعر DOBI (DOBI) المباشر لليوم هو USD 0.00004545. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOBI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.90
- تغيير سعر DOBI خلال اليوم هو +3.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DOBI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOBI مقابل USD هو $ -0.0000027576 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOBI مقابل USD هو $ -0.0000227437 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOBI مقابل USD هو $ -0.00002997364242695461 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.72%
|30 يوم
|$ -0.0000027576
|-6.06%
|60 يوم
|$ -0.0000227437
|-50.04%
|90 يوم
|$ -0.00002997364242695461
|-39.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOBI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.37%
+3.72%
+7.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Many may ask, what is Dobi? Dobi is the category of dog that you will see with cops. Dobi protect its users from any outer threat so as we do here. We are here to protect solana from invaders. This project responds to the popular demand for dog-based narratives in the crypto space. Dobi was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem. Dobi is more than just a cryptocurrency, it is also a movement. We believe that Solana has the potential to change the world for the better, and we are committed to making it more inclusive and welcoming for everyone.
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|1 DOBI إلى AUD
A$0.0000722655
|1 DOBI إلى GBP
￡0.00003636
|1 DOBI إلى EUR
€0.0000431775
|1 DOBI إلى USD
$0.00004545
|1 DOBI إلى MYR
RM0.0002013435
|1 DOBI إلى TRY
₺0.0016202925
|1 DOBI إلى JPY
¥0.0070761105
|1 DOBI إلى RUB
₽0.004482279
|1 DOBI إلى INR
₹0.0039255165
|1 DOBI إلى IDR
Rp0.7330644135
|1 DOBI إلى PHP
₱0.002653371
|1 DOBI إلى EGP
￡E.0.002287044
|1 DOBI إلى BRL
R$0.000274518
|1 DOBI إلى CAD
C$0.0000649935
|1 DOBI إلى BDT
৳0.0055035405
|1 DOBI إلى NGN
₦0.070464771
|1 DOBI إلى UAH
₴0.0019148085
|1 DOBI إلى VES
Bs0.00249975
|1 DOBI إلى PKR
Rs0.0126037395
|1 DOBI إلى KZT
₸0.023683995
|1 DOBI إلى THB
฿0.001538028
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NT$0.0014875785
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HK$0.000353601
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