توكنوميكس Diamond Hands (DHANDS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Diamond Hands (DHANDS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Diamond Hands (DHANDS) The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn’t just a coin; it’s a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling. الموقع الرسمي: https://Diamondhands.work اشتر DHANDS الآن!

توكنوميكس Diamond Hands (DHANDS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Diamond Hands (DHANDS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.69K $ 24.69K $ 24.69K إجمالي العرض: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M العرض المتداول: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.69K $ 24.69K $ 24.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00043911 $ 0.00043911 $ 0.00043911 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001565 $ 0.00001565 $ 0.00001565 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Diamond Hands (DHANDS)

توكنوميكس Diamond Hands (DHANDS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Diamond Hands (DHANDS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DHANDS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DHANDS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DHANDS، استكشف السعر المباشر لتوكن DHANDS!

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