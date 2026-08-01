سعر DEV TOMMY JINGL اليوم

السعر المباشر لمشروع DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TOMMYJINGL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TOMMYJINGL.

يحتل DEV TOMMY JINGL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 595,842، مع عرض متداول قدره 991.80M TOMMYJINGL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TOMMYJINGL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00130959، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TOMMYJINGL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.91.

معلومات سوق DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL)

القيمة السوقية $ 595.84K$ 595.84K $ 595.84K الحجم (24 ساعة) $ 4.91$ 4.91 $ 4.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 622.38K$ 622.38K $ 622.38K إمداد دورة التداول 991.80M 991.80M 991.80M إجمالي العرض 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188

القيمة السوقية الحالية لـ DEV TOMMY JINGL هي $ 595.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.91. العرض المتداول لـ TOMMYJINGL يبلغ 991.80M، مع إجمالي عرض 1035975088.494188. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 622.38K.