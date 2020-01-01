توكنوميكس Dero (DERO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dero (DERO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dero (DERO) DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: Homomorphic encryption account model

Human-readable addresses (usernames)

Efficient and decentralized proof-of-work mining

Instant coin and token balance syncing

Native token transfers via wallet

Support for both public and private token smart contracts

Web socket support for connectivity with decentralized applications

Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)

Blockchain pruning (light nodes)

Fixed supply with halving الموقع الرسمي: https://dero.io/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md اشتر DERO الآن!

توكنوميكس Dero (DERO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dero (DERO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M إجمالي العرض: $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M العرض المتداول: $ 12.68M $ 12.68M $ 12.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 27.29 $ 27.29 $ 27.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.24505 $ 0.24505 $ 0.24505 السعر الحالي: $ 0.480128 $ 0.480128 $ 0.480128 معرفة المزيد عن سعر Dero (DERO)

توكنوميكس Dero (DERO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dero (DERO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DERO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DERO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DERO، استكشف السعر المباشر لتوكن DERO!

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