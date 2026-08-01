سعر Depinsim اليوم

السعر المباشر لمشروع Depinsim (ESIM) اليوم هو $ 0.02467915، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ESIM الحالي إلى USD هو $ 0.02467915 لكل ESIM.

يحتل Depinsim حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,319,317، مع عرض متداول قدره 134.50M ESIM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ESIM بين $ 0.02236466 (أدنى) و$ 0.0259156 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.144218، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00300367.

على المدى القصير، تحرك ESIM بمقدار -2.40% خلال الساعة الماضية و-29.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 526.41K.

معلومات سوق Depinsim (ESIM)

القيمة السوقية $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M الحجم (24 ساعة) $ 526.41K$ 526.41K $ 526.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.68M$ 24.68M $ 24.68M إمداد دورة التداول 134.50M 134.50M 134.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Depinsim هي $ 3.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 526.41K. العرض المتداول لـ ESIM يبلغ 134.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.68M.