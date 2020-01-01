توكنوميكس DeFiChain (DFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DeFiChain (DFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DeFiChain (DFI) DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING! الموقع الرسمي: https://defichain.com/ اشتر DFI الآن!

توكنوميكس DeFiChain (DFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DeFiChain (DFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M إجمالي العرض: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B العرض المتداول: $ 892.68M $ 892.68M $ 892.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.10M $ 8.10M $ 8.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00378338 $ 0.00378338 $ 0.00378338 السعر الحالي: $ 0.00674928 $ 0.00674928 $ 0.00674928 معرفة المزيد عن سعر DeFiChain (DFI)

توكنوميكس DeFiChain (DFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DeFiChain (DFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DFI، استكشف السعر المباشر لتوكن DFI!

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