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سعر DeFiChain (DFI) المباشر لليوم هو USD 0.00746542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.63M . يتم تحديث سعر DFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeFiChain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DeFiChain خلال اليوم هو +18.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 887.83M

أداء سعر DeFiChain (DFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFiChain مقابل USD هو $ +0.00118383 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFiChain مقابل USD هو $ +0.0005540872 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFiChain مقابل USD هو $ +0.0026061639 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFiChain مقابل USD هو $ +0.001227643240372054 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00118383 +18.85% 30 يوم $ +0.0005540872 +7.42% 60 يوم $ +0.0026061639 +34.91% 90 يوم $ +0.001227643240372054 +19.68%

تحليل سعر DeFiChain (DFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFiChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00470375$ 0.00470375 $ 0.00470375 24 ساعة مرتفع $ 0.00756295$ 0.00756295 $ 0.00756295 عالية طوال الوقت $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) +18.85% تغير السعر (7 أيام) +43.54%

معلومات سوق DeFiChain (DFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: