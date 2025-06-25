سعر DeFiChain (DFI)
سعر DeFiChain (DFI) المباشر لليوم هو USD 0.00746542. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.63M. يتم تحديث سعر DFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFiChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DeFiChain خلال اليوم هو +18.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 887.83M
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خلال اليوم، كان سعر DeFiChain مقابل USD هو $ +0.00118383 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFiChain مقابل USD هو $ +0.0005540872 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFiChain مقابل USD هو $ +0.0026061639 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFiChain مقابل USD هو $ +0.001227643240372054 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00118383
|+18.85%
|30 يوم
|$ +0.0005540872
|+7.42%
|60 يوم
|$ +0.0026061639
|+34.91%
|90 يوم
|$ +0.001227643240372054
|+19.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFiChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+18.85%
+43.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING!
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