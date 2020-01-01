توكنوميكس Dayhub (DAY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dayhub (DAY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dayhub (DAY) Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs. الموقع الرسمي: https://dayhub.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.dayhub.io/ اشتر DAY الآن!

توكنوميكس Dayhub (DAY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dayhub (DAY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M إجمالي العرض: $ 820.05M $ 820.05M $ 820.05M العرض المتداول: $ 482.24M $ 482.24M $ 482.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00758727 $ 0.00758727 $ 0.00758727 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00549307 $ 0.00549307 $ 0.00549307 السعر الحالي: $ 0.00640585 $ 0.00640585 $ 0.00640585 معرفة المزيد عن سعر Dayhub (DAY)

توكنوميكس Dayhub (DAY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dayhub (DAY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DAY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DAY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DAY، استكشف السعر المباشر لتوكن DAY!

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