توكنوميكس Dash 2 Trade (D2T) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dash 2 Trade (D2T)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dash 2 Trade (D2T) Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.

Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.

Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.

Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.

Social trading: Trading competitions and shareable signals. الموقع الرسمي: https://dash2trade.com/ اشتر D2T الآن!

توكنوميكس Dash 2 Trade (D2T) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dash 2 Trade (D2T)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 198.95K $ 198.95K $ 198.95K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 473.50M $ 473.50M $ 473.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 420.17K $ 420.17K $ 420.17K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.053805 $ 0.053805 $ 0.053805 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00042017 $ 0.00042017 $ 0.00042017 معرفة المزيد عن سعر Dash 2 Trade (D2T)

توكنوميكس Dash 2 Trade (D2T): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dash 2 Trade (D2T) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن D2T التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن D2T التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس D2T، استكشف السعر المباشر لتوكن D2T!

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