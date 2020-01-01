توكنوميكس Daddy Chill (DADDYCHILL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Daddy Chill (DADDYCHILL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Daddy Chill (DADDYCHILL) Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. الموقع الرسمي: https://daddy-chill.fun اشتر DADDYCHILL الآن!

توكنوميكس Daddy Chill (DADDYCHILL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Daddy Chill (DADDYCHILL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.11K $ 32.11K $ 32.11K إجمالي العرض: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M العرض المتداول: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.11K $ 32.11K $ 32.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00648647 $ 0.00648647 $ 0.00648647 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Daddy Chill (DADDYCHILL)

توكنوميكس Daddy Chill (DADDYCHILL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Daddy Chill (DADDYCHILL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DADDYCHILL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DADDYCHILL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DADDYCHILL، استكشف السعر المباشر لتوكن DADDYCHILL!

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