توكنوميكس Cyberdoge (CDOGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cyberdoge (CDOGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cyberdoge (CDOGE) CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders. الموقع الرسمي: https://cyberdogecoin.com/ اشتر CDOGE الآن!

توكنوميكس Cyberdoge (CDOGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cyberdoge (CDOGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 868.15K $ 868.15K $ 868.15K إجمالي العرض: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M العرض المتداول: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 868.15K $ 868.15K $ 868.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0098383 $ 0.0098383 $ 0.0098383 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00086642 $ 0.00086642 $ 0.00086642 معرفة المزيد عن سعر Cyberdoge (CDOGE)

توكنوميكس Cyberdoge (CDOGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cyberdoge (CDOGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CDOGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CDOGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CDOGE، استكشف السعر المباشر لتوكن CDOGE!

توقعات سعر CDOGE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه CDOGE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار CDOGE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر CDOGE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!