توكنوميكس Cryptocurrency Coin (CRYPTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cryptocurrency Coin (CRYPTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. الموقع الرسمي: https://www.cryptocurrency-coin.com/ اشتر CRYPTO الآن!

توكنوميكس Cryptocurrency Coin (CRYPTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cryptocurrency Coin (CRYPTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M إجمالي العرض: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B العرض المتداول: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01946461 $ 0.01946461 $ 0.01946461 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00169238 $ 0.00169238 $ 0.00169238 السعر الحالي: $ 0.01005109 $ 0.01005109 $ 0.01005109 معرفة المزيد عن سعر Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

توكنوميكس Cryptocurrency Coin (CRYPTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cryptocurrency Coin (CRYPTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRYPTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRYPTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRYPTO، استكشف السعر المباشر لتوكن CRYPTO!

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