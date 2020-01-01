توكنوميكس Crash On Base (CRASH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crash On Base (CRASH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crash On Base (CRASH) Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH. الموقع الرسمي: https://crashonbase.xyz/ اشتر CRASH الآن!

توكنوميكس Crash On Base (CRASH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crash On Base (CRASH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M إجمالي العرض: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M العرض المتداول: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03898669 $ 0.03898669 $ 0.03898669 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00085876 $ 0.00085876 $ 0.00085876 السعر الحالي: $ 0.00309083 $ 0.00309083 $ 0.00309083 معرفة المزيد عن سعر Crash On Base (CRASH)

توكنوميكس Crash On Base (CRASH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crash On Base (CRASH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRASH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRASH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRASH، استكشف السعر المباشر لتوكن CRASH!

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