توكنوميكس Cramer Coin ($CRAMER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cramer Coin ($CRAMER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cramer Coin ($CRAMER) It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy. الموقع الرسمي: https://www.cramercoin.com/ اشتر $CRAMER الآن!

توكنوميكس Cramer Coin ($CRAMER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cramer Coin ($CRAMER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 190.21K $ 190.21K $ 190.21K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 846.59M $ 846.59M $ 846.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 224.67K $ 224.67K $ 224.67K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01241046 $ 0.01241046 $ 0.01241046 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00022475 $ 0.00022475 $ 0.00022475 معرفة المزيد عن سعر Cramer Coin ($CRAMER)

توكنوميكس Cramer Coin ($CRAMER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cramer Coin ($CRAMER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $CRAMER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $CRAMER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $CRAMER، استكشف السعر المباشر لتوكن $CRAMER!

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