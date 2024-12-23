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سعر Cramer Coin ($CRAMER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 361.09K . يتم تحديث سعر $CRAMER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cramer Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 778.79 - تغيير سعر Cramer Coin خلال اليوم هو -4.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 846.59M

أداء سعر Cramer Coin ($CRAMER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cramer Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cramer Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cramer Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cramer Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.81% 30 يوم $ 0 -35.77% 60 يوم $ 0 -17.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cramer Coin ($CRAMER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cramer Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01241046$ 0.01241046 $ 0.01241046 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -4.81% تغير السعر (7 أيام) -13.49%

معلومات سوق Cramer Coin ($CRAMER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: