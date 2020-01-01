توكنوميكس Conscious Token (CONSCIOUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Conscious Token (CONSCIOUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Conscious Token (CONSCIOUS) In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring. الموقع الرسمي: https://consciousness.care اشتر CONSCIOUS الآن!

توكنوميكس Conscious Token (CONSCIOUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Conscious Token (CONSCIOUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 186.72M $ 186.72M $ 186.72M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 186.72M $ 186.72M $ 186.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2223 $ 0.2223 $ 0.2223 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.055157 $ 0.055157 $ 0.055157 السعر الحالي: $ 0.185732 $ 0.185732 $ 0.185732 معرفة المزيد عن سعر Conscious Token (CONSCIOUS)

توكنوميكس Conscious Token (CONSCIOUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Conscious Token (CONSCIOUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CONSCIOUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CONSCIOUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CONSCIOUS، استكشف السعر المباشر لتوكن CONSCIOUS!

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