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سعر Conscious Token (CONSCIOUS) المباشر لليوم هو USD 0.103941 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.59M . يتم تحديث سعر CONSCIOUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Conscious Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Conscious Token خلال اليوم هو -11.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Conscious Token (CONSCIOUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Conscious Token مقابل USD هو $ -0.0130057206103127 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Conscious Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Conscious Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Conscious Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0130057206103127 -11.12% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Conscious Token (CONSCIOUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Conscious Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.10302$ 0.10302 $ 0.10302 24 ساعة مرتفع $ 0.117084$ 0.117084 $ 0.117084 عالية طوال الوقت $ 0.142211$ 0.142211 $ 0.142211 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -11.12% تغير السعر (7 أيام) +79.42%

معلومات سوق Conscious Token (CONSCIOUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: