سعر Conscious Token (CONSCIOUS)
سعر Conscious Token (CONSCIOUS) المباشر لليوم هو USD 0.103941. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.59M. يتم تحديث سعر CONSCIOUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Conscious Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Conscious Token خلال اليوم هو -11.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CONSCIOUS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CONSCIOUS.
خلال اليوم، كان سعر Conscious Token مقابل USD هو $ -0.0130057206103127 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Conscious Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Conscious Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Conscious Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0130057206103127
|-11.12%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Conscious Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-11.12%
+79.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CONSCIOUS إلى VND
₫2,665.151181
|1 CONSCIOUS إلى AUD
A$0.16422678
|1 CONSCIOUS إلى GBP
￡0.07899516
|1 CONSCIOUS إلى EUR
€0.09042867
|1 CONSCIOUS إلى USD
$0.103941
|1 CONSCIOUS إلى MYR
RM0.45941922
|1 CONSCIOUS إلى TRY
₺3.95079741
|1 CONSCIOUS إلى JPY
¥14.80847427
|1 CONSCIOUS إلى RUB
₽8.80899975
|1 CONSCIOUS إلى INR
₹8.95763538
|1 CONSCIOUS إلى IDR
Rp1,761.71160015
|1 CONSCIOUS إلى KRW
₩148.69903401
|1 CONSCIOUS إلى PHP
₱5.94334638
|1 CONSCIOUS إلى EGP
￡E.5.32801566
|1 CONSCIOUS إلى BRL
R$0.60909426
|1 CONSCIOUS إلى CAD
C$0.14343858
|1 CONSCIOUS إلى BDT
৳12.60284625
|1 CONSCIOUS إلى NGN
₦165.24748062
|1 CONSCIOUS إلى UAH
₴4.29380271
|1 CONSCIOUS إلى VES
Bs7.379811
|1 CONSCIOUS إلى PKR
Rs29.08165239
|1 CONSCIOUS إلى KZT
₸53.60445252
|1 CONSCIOUS إلى THB
฿3.48306291
|1 CONSCIOUS إلى TWD
NT$3.3676884
|1 CONSCIOUS إلى AED
د.إ0.38146347
|1 CONSCIOUS إلى CHF
Fr0.08419221
|1 CONSCIOUS إلى HKD
HK$0.80554275
|1 CONSCIOUS إلى MAD
.د.م0.96457248
|1 CONSCIOUS إلى MXN
$2.10688407