توكنوميكس Coinye West (COINYE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Coinye West (COINYE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Coinye West (COINYE) Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. الموقع الرسمي: https://coinye.lol/ اشتر COINYE الآن!

توكنوميكس Coinye West (COINYE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Coinye West (COINYE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 425.12K $ 425.12K $ 425.12K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 879.55M $ 879.55M $ 879.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 483.34K $ 483.34K $ 483.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04538102 $ 0.04538102 $ 0.04538102 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00048329 $ 0.00048329 $ 0.00048329 معرفة المزيد عن سعر Coinye West (COINYE)

توكنوميكس Coinye West (COINYE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Coinye West (COINYE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COINYE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COINYE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COINYE، استكشف السعر المباشر لتوكن COINYE!

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