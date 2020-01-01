توكنوميكس Coinshift USDC (CSUSDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Coinshift USDC (CSUSDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Coinshift USDC (CSUSDC) Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. الموقع الرسمي: https://www.coinshift.xyz/ اشتر CSUSDC الآن!

توكنوميكس Coinshift USDC (CSUSDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Coinshift USDC (CSUSDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M إجمالي العرض: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M العرض المتداول: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 السعر الحالي: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 معرفة المزيد عن سعر Coinshift USDC (CSUSDC)

توكنوميكس Coinshift USDC (CSUSDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Coinshift USDC (CSUSDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CSUSDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CSUSDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CSUSDC، استكشف السعر المباشر لتوكن CSUSDC!

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