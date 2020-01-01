توكنوميكس Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.coinbase.com/ الوثيقة البيضاء: https://coinbase.bynder.com/m/1303c2f4d78fc966/original/cbBTC-White-Paper.pdf اشتر CBBTC الآن!

توكنوميكس Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.36B $ 6.36B $ 6.36B إجمالي العرض: $ 54.77K $ 54.77K $ 54.77K العرض المتداول: $ 54.77K $ 54.77K $ 54.77K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.36B $ 6.36B $ 6.36B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 123,036 $ 123,036 $ 123,036 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 57,439 $ 57,439 $ 57,439 السعر الحالي: $ 116,179 $ 116,179 $ 116,179 معرفة المزيد عن سعر Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

توكنوميكس Coinbase Wrapped BTC (CBBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CBBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CBBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CBBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن CBBTC!

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