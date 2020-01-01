توكنوميكس Clustr (CLUSTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Clustr (CLUSTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Clustr (CLUSTR) Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. الموقع الرسمي: https://clustr.network/ اشتر CLUSTR الآن!

توكنوميكس Clustr (CLUSTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Clustr (CLUSTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 516.13M $ 516.13M $ 516.13M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.184538 $ 0.184538 $ 0.184538 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00270518 $ 0.00270518 $ 0.00270518 السعر الحالي: $ 0.00388935 $ 0.00388935 $ 0.00388935 معرفة المزيد عن سعر Clustr (CLUSTR)

توكنوميكس Clustr (CLUSTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Clustr (CLUSTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CLUSTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CLUSTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CLUSTR، استكشف السعر المباشر لتوكن CLUSTR!

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