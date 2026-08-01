سعر ClipX اليوم

السعر المباشر لمشروع ClipX (CLIPX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLIPX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLIPX.

يحتل ClipX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 776,244، مع عرض متداول قدره 1.00B CLIPX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLIPX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0032213، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLIPX بمقدار +1.94% خلال الساعة الماضية و-5.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 45.27K.

معلومات سوق ClipX (CLIPX)

القيمة السوقية $ 776.24K$ 776.24K $ 776.24K الحجم (24 ساعة) $ 45.27K$ 45.27K $ 45.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 776.24K$ 776.24K $ 776.24K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ClipX هي $ 776.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 45.27K. العرض المتداول لـ CLIPX يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 776.24K.