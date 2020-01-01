توكنوميكس CertaiK by Virtuals (CERTAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CertaiK by Virtuals (CERTAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CertaiK by Virtuals (CERTAI) CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. الموقع الرسمي: https://www.certaik.xyz/ اشتر CERTAI الآن!

توكنوميكس CertaiK by Virtuals (CERTAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CertaiK by Virtuals (CERTAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 420.39K $ 420.39K $ 420.39K إجمالي العرض: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M العرض المتداول: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 420.39K $ 420.39K $ 420.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01099858 $ 0.01099858 $ 0.01099858 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00042157 $ 0.00042157 $ 0.00042157 معرفة المزيد عن سعر CertaiK by Virtuals (CERTAI)

توكنوميكس CertaiK by Virtuals (CERTAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CertaiK by Virtuals (CERTAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CERTAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CERTAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CERTAI، استكشف السعر المباشر لتوكن CERTAI!

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