توكنوميكس Catalorian (CATALORIAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Catalorian (CATALORIAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Catalorian (CATALORIAN) To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond! الموقع الرسمي: https://thefirstcatalorian.com اشتر CATALORIAN الآن!

توكنوميكس Catalorian (CATALORIAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Catalorian (CATALORIAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 434.98K $ 434.98K $ 434.98K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 434.98K $ 434.98K $ 434.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02099501 $ 0.02099501 $ 0.02099501 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00030431 $ 0.00030431 $ 0.00030431 السعر الحالي: $ 0.00043495 $ 0.00043495 $ 0.00043495 معرفة المزيد عن سعر Catalorian (CATALORIAN)

توكنوميكس Catalorian (CATALORIAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Catalorian (CATALORIAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CATALORIAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CATALORIAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CATALORIAN، استكشف السعر المباشر لتوكن CATALORIAN!

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