توكنوميكس CADAI (CADAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CADAI (CADAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CADAI (CADAI) CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives. الموقع الرسمي: https://www.cadai-platform.co الوثيقة البيضاء: http://www.cadai-platform.co/whitepaper اشتر CADAI الآن!

توكنوميكس CADAI (CADAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CADAI (CADAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 306.67K $ 306.67K $ 306.67K إجمالي العرض: $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M العرض المتداول: $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 306.67K $ 306.67K $ 306.67K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.378584 $ 0.378584 $ 0.378584 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01379806 $ 0.01379806 $ 0.01379806 السعر الحالي: $ 0.02121876 $ 0.02121876 $ 0.02121876 معرفة المزيد عن سعر CADAI (CADAI)

توكنوميكس CADAI (CADAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CADAI (CADAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CADAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CADAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CADAI، استكشف السعر المباشر لتوكن CADAI!

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