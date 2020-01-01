توكنوميكس Busy (BUSY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Busy (BUSY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Busy (BUSY) Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. الموقع الرسمي: https://busydao.io/ الوثيقة البيضاء: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf اشتر BUSY الآن!

توكنوميكس Busy (BUSY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Busy (BUSY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 93.45K $ 93.45K $ 93.45K إجمالي العرض: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M العرض المتداول: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 93.45K $ 93.45K $ 93.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.746078 $ 0.746078 $ 0.746078 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00020659 $ 0.00020659 $ 0.00020659 السعر الحالي: $ 0.00036646 $ 0.00036646 $ 0.00036646 معرفة المزيد عن سعر Busy (BUSY)

توكنوميكس Busy (BUSY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Busy (BUSY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUSY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUSY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUSY، استكشف السعر المباشر لتوكن BUSY!

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