توكنوميكس Burncoin (BURN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Burncoin (BURN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Burncoin (BURN) Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. الموقع الرسمي: https://getburncoin.com/ اشتر BURN الآن!

توكنوميكس Burncoin (BURN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Burncoin (BURN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 796.64K $ 796.64K $ 796.64K إجمالي العرض: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M العرض المتداول: $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 836.55K $ 836.55K $ 836.55K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.177496 $ 0.177496 $ 0.177496 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0164842 $ 0.0164842 $ 0.0164842 السعر الحالي: $ 0.03991779 $ 0.03991779 $ 0.03991779 معرفة المزيد عن سعر Burncoin (BURN)

توكنوميكس Burncoin (BURN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Burncoin (BURN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BURN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BURN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BURN، استكشف السعر المباشر لتوكن BURN!

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