توكنوميكس BlackCoin (BLK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BlackCoin (BLK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BlackCoin (BLK) BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).

Recommended confirmations: 10, maturity: 500

Minimum transaction fee: 0.0001 BLK

Defined block time target: 64 seconds

Max reorganization depth: 500 blocks

Inflation: about 0.95%.

PoS block reward: 1.5 BLK + fees

The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.

BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking. الموقع الرسمي: https://blackcoin.org/ اشتر BLK الآن!

توكنوميكس BlackCoin (BLK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BlackCoin (BLK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 63.63M $ 63.63M $ 63.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0019911 $ 0.0019911 $ 0.0019911 السعر الحالي: $ 0.058107 $ 0.058107 $ 0.058107 معرفة المزيد عن سعر BlackCoin (BLK)

توكنوميكس BlackCoin (BLK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BlackCoin (BLK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BLK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BLK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BLK، استكشف السعر المباشر لتوكن BLK!

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