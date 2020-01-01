توكنوميكس Bitci Bonk (BBK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitci Bonk (BBK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitci Bonk (BBK) BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.bitcibonk.com اشتر BBK الآن!

توكنوميكس Bitci Bonk (BBK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitci Bonk (BBK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 50.73K $ 50.73K $ 50.73K إجمالي العرض: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M العرض المتداول: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 50.73K $ 50.73K $ 50.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00010899 $ 0.00010899 $ 0.00010899 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000664 $ 0.00000664 $ 0.00000664 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Bitci Bonk (BBK)

توكنوميكس Bitci Bonk (BBK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitci Bonk (BBK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BBK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BBK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BBK، استكشف السعر المباشر لتوكن BBK!

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