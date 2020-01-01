توكنوميكس Bink AI (BINK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bink AI (BINK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bink AI (BINK) Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications. الموقع الرسمي: https://bink.ai/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/Bink-AI/BinkOS اشتر BINK الآن!

توكنوميكس Bink AI (BINK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bink AI (BINK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 400.64K $ 400.64K $ 400.64K إجمالي العرض: $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M العرض المتداول: $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 400.64K $ 400.64K $ 400.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00237282 $ 0.00237282 $ 0.00237282 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00046551 $ 0.00046551 $ 0.00046551 معرفة المزيد عن سعر Bink AI (BINK)

توكنوميكس Bink AI (BINK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bink AI (BINK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BINK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BINK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BINK، استكشف السعر المباشر لتوكن BINK!

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