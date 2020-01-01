توكنوميكس BigShortBets (BIGSB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BigShortBets (BIGSB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BigShortBets (BIGSB) BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption. الموقع الرسمي: https://bigshortbets.com/ اشتر BIGSB الآن!

توكنوميكس BigShortBets (BIGSB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BigShortBets (BIGSB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 633.44K $ 633.44K $ 633.44K إجمالي العرض: $ 29.85M $ 29.85M $ 29.85M العرض المتداول: $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07116 $ 0.07116 $ 0.07116 السعر الحالي: $ 0.111805 $ 0.111805 $ 0.111805 معرفة المزيد عن سعر BigShortBets (BIGSB)

توكنوميكس BigShortBets (BIGSB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BigShortBets (BIGSB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIGSB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIGSB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIGSB، استكشف السعر المباشر لتوكن BIGSB!

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