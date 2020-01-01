توكنوميكس BFG Token (BFG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BFG Token (BFG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BFG Token (BFG) BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. الموقع الرسمي: https://betfury.com اشتر BFG الآن!

توكنوميكس BFG Token (BFG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BFG Token (BFG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.22M $ 11.22M $ 11.22M إجمالي العرض: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B العرض المتداول: $ 725.16M $ 725.16M $ 725.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 51.31M $ 51.31M $ 51.31M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0378077 $ 0.0378077 $ 0.0378077 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01019117 $ 0.01019117 $ 0.01019117 السعر الحالي: $ 0.01547821 $ 0.01547821 $ 0.01547821 معرفة المزيد عن سعر BFG Token (BFG)

توكنوميكس BFG Token (BFG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BFG Token (BFG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BFG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BFG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BFG، استكشف السعر المباشر لتوكن BFG!

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