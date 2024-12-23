سعر BFG Token (BFG)
سعر BFG Token (BFG) المباشر لليوم هو USD 0.02309349. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.72M. يتم تحديث سعر BFG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BFG Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.87K
- تغيير سعر BFG Token خلال اليوم هو -1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 942.61M
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خلال اليوم، كان سعر BFG Token مقابل USD هو $ -0.0002654644184341 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BFG Token مقابل USD هو $ -0.0014413986 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BFG Token مقابل USD هو $ +0.0008796379 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BFG Token مقابل USD هو $ +0.0000377919295719 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002654644184341
|-1.13%
|30 يوم
|$ -0.0014413986
|-6.24%
|60 يوم
|$ +0.0008796379
|+3.81%
|90 يوم
|$ +0.0000377919295719
|+0.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BFG Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-1.13%
-2.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.
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