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سعر BFG Token (BFG) المباشر لليوم هو USD 0.02309349 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.72M . يتم تحديث سعر BFG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BFG Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.87K - تغيير سعر BFG Token خلال اليوم هو -1.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 942.61M

أداء سعر BFG Token (BFG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BFG Token مقابل USD هو $ -0.0002654644184341 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BFG Token مقابل USD هو $ -0.0014413986 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BFG Token مقابل USD هو $ +0.0008796379 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BFG Token مقابل USD هو $ +0.0000377919295719 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002654644184341 -1.13% 30 يوم $ -0.0014413986 -6.24% 60 يوم $ +0.0008796379 +3.81% 90 يوم $ +0.0000377919295719 +0.16%

تحليل سعر BFG Token (BFG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BFG Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02299243$ 0.02299243 $ 0.02299243 24 ساعة مرتفع $ 0.02344293$ 0.02344293 $ 0.02344293 عالية طوال الوقت $ 0.0378077$ 0.0378077 $ 0.0378077 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -1.13% تغير السعر (7 أيام) -2.23%

معلومات سوق BFG Token (BFG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: