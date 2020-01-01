توكنوميكس Behodler (EYE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Behodler (EYE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Behodler (EYE) Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game. الموقع الرسمي: https://behodler.io اشتر EYE الآن!

توكنوميكس Behodler (EYE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Behodler (EYE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 150.23K $ 150.23K $ 150.23K إجمالي العرض: $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M العرض المتداول: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 262.71K $ 262.71K $ 262.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0083679 $ 0.0083679 $ 0.0083679 السعر الحالي: $ 0.02698195 $ 0.02698195 $ 0.02698195 معرفة المزيد عن سعر Behodler (EYE)

توكنوميكس Behodler (EYE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Behodler (EYE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EYE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EYE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EYE، استكشف السعر المباشر لتوكن EYE!

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