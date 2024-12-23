سعر Behodler (EYE)
سعر Behodler (EYE) المباشر لليوم هو USD 0.083296. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 463.78K. يتم تحديث سعر EYE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Behodler الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 542.83
- تغيير سعر Behodler خلال اليوم هو -2.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.57M
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خلال اليوم، كان سعر Behodler مقابل USD هو $ -0.0024670375677761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Behodler مقابل USD هو $ +0.1288683994 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Behodler مقابل USD هو $ +0.0692818561 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Behodler مقابل USD هو $ +0.023345466875559965 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0024670375677761
|-2.87%
|30 يوم
|$ +0.1288683994
|+154.71%
|60 يوم
|$ +0.0692818561
|+83.18%
|90 يوم
|$ +0.023345466875559965
|+38.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Behodler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-2.87%
-3.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game.
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