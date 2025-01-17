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سعر Beeper Coin (BEEPER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.94M . يتم تحديث سعر BEEPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beeper Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.86K - تغيير سعر Beeper Coin خلال اليوم هو +1.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Beeper Coin (BEEPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beeper Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beeper Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beeper Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beeper Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beeper Coin (BEEPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beeper Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00104437$ 0.00104437 $ 0.00104437 عالية طوال الوقت $ 0.00131263$ 0.00131263 $ 0.00131263 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +1.79% تغير السعر (7 أيام) -12.44%

معلومات سوق Beeper Coin (BEEPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: