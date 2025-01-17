سعر Beeper Coin (BEEPER)
سعر Beeper Coin (BEEPER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.94M. يتم تحديث سعر BEEPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beeper Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.86K
- تغيير سعر Beeper Coin خلال اليوم هو +1.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Beeper Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beeper Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beeper Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beeper Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beeper Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.79%
-12.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter. Key features: 1. Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands. 2. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets. 3. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience. 4. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs. Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3. Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include: 1. Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands. 2. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point. 3. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.
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