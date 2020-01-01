توكنوميكس Bedrock BTC (BRBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bedrock BTC (BRBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bedrock BTC (BRBTC) brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems. الموقع الرسمي: https://www.bedrock.technology/ اشتر BRBTC الآن!

توكنوميكس Bedrock BTC (BRBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bedrock BTC (BRBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.91M $ 40.91M $ 40.91M إجمالي العرض: $ 351.15 $ 351.15 $ 351.15 العرض المتداول: $ 351.15 $ 351.15 $ 351.15 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.91M $ 40.91M $ 40.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 623,585 $ 623,585 $ 623,585 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 70,739 $ 70,739 $ 70,739 السعر الحالي: $ 116,499 $ 116,499 $ 116,499 معرفة المزيد عن سعر Bedrock BTC (BRBTC)

توكنوميكس Bedrock BTC (BRBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bedrock BTC (BRBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن BRBTC!

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