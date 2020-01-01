توكنوميكس BEATS on BASE (BEATS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BEATS on BASE (BEATS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BEATS on BASE (BEATS) Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. الموقع الرسمي: https://www.beatsonbase.ai الوثيقة البيضاء: https://www.beatsonbase.ai/white-paper اشتر BEATS الآن!

توكنوميكس BEATS on BASE (BEATS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BEATS on BASE (BEATS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 450.51K $ 450.51K $ 450.51K إجمالي العرض: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M العرض المتداول: $ 470.05M $ 470.05M $ 470.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 775.19K $ 775.19K $ 775.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00095361 $ 0.00095361 $ 0.00095361 معرفة المزيد عن سعر BEATS on BASE (BEATS)

توكنوميكس BEATS on BASE (BEATS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BEATS on BASE (BEATS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BEATS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BEATS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BEATS، استكشف السعر المباشر لتوكن BEATS!

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