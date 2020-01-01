توكنوميكس BCREPE (BCRE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BCREPE (BCRE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BCREPE (BCRE) BCREPE is an innovative Web3.0 asset management platform that operates on BSC networks. The platform empowers financial experts to create diversified investment portfolios utilizing a variety of crypto assets. This setup allows ordinary users to easily invest in specialized financial products crafted by professionals, granting access to opportunities typically reserved for seasoned investors. Essentially, BCREPE serves as an accessible gateway to professional-grade investment options within the dynamic cryptocurrency landscape. By using BCREPE, users can confidently explore the potential of crypto assets, unlocking new pathways for wealth generation. Ultimately, BCREPE bridges the gap between novice investors and expert financial strategies, fostering a more inclusive and engaging investment ecosystem in the digital age. الموقع الرسمي: https://www.bcrepe.fund اشتر BCRE الآن!

توكنوميكس BCREPE (BCRE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BCREPE (BCRE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 99.73K $ 99.73K $ 99.73K إجمالي العرض: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M العرض المتداول: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 99.73K $ 99.73K $ 99.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.485048 $ 0.485048 $ 0.485048 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00016628 $ 0.00016628 $ 0.00016628 معرفة المزيد عن سعر BCREPE (BCRE)

توكنوميكس BCREPE (BCRE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BCREPE (BCRE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BCRE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BCRE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BCRE، استكشف السعر المباشر لتوكن BCRE!

توقعات سعر BCRE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه BCRE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار BCRE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر BCRE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!