توكنوميكس Bazed Games (BAZED) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bazed Games (BAZED)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bazed Games (BAZED) Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination. الموقع الرسمي: https://bazed.games/ الوثيقة البيضاء: https://docs.bazed.games/ اشتر BAZED الآن!

توكنوميكس Bazed Games (BAZED) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bazed Games (BAZED)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M إجمالي العرض: $ 76.47M $ 76.47M $ 76.47M العرض المتداول: $ 76.47M $ 76.47M $ 76.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.516385 $ 0.516385 $ 0.516385 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0050751 $ 0.0050751 $ 0.0050751 السعر الحالي: $ 0.04225104 $ 0.04225104 $ 0.04225104 معرفة المزيد عن سعر Bazed Games (BAZED)

توكنوميكس Bazed Games (BAZED): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bazed Games (BAZED) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BAZED التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BAZED التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BAZED، استكشف السعر المباشر لتوكن BAZED!

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