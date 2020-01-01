توكنوميكس BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP الموقع الرسمي: https://www.basehoundbot.com اشتر $HOUND الآن!

توكنوميكس BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.44K $ 44.44K $ 44.44K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 936.01M $ 936.01M $ 936.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.48K $ 47.48K $ 47.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00192998 $ 0.00192998 $ 0.00192998 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

توكنوميكس BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $HOUND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $HOUND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $HOUND، استكشف السعر المباشر لتوكن $HOUND!

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