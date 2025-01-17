احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $HOUND مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $HOUND.

سعر BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) المباشر لليوم هو USD 0.00151715 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M . يتم تحديث سعر $HOUND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BaseHoundBot by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.31K - تغيير سعر BaseHoundBot by Virtuals خلال اليوم هو +8.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.99M

أداء سعر BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BaseHoundBot by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00011963 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BaseHoundBot by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BaseHoundBot by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BaseHoundBot by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011963 +8.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BaseHoundBot by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00139626$ 0.00139626 $ 0.00139626 24 ساعة مرتفع $ 0.00192998$ 0.00192998 $ 0.00192998 عالية طوال الوقت $ 0.00192998$ 0.00192998 $ 0.00192998 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) +8.56% تغير السعر (7 أيام) +541.05%

معلومات سوق BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: