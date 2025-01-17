سعر BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)
سعر BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) المباشر لليوم هو USD 0.00151715. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M. يتم تحديث سعر $HOUND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BaseHoundBot by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.31K
- تغيير سعر BaseHoundBot by Virtuals خلال اليوم هو +8.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 900.99M
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خلال اليوم، كان سعر BaseHoundBot by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00011963 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BaseHoundBot by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BaseHoundBot by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BaseHoundBot by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011963
|+8.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BaseHoundBot by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
+8.56%
+541.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP
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