توكنوميكس Based Monsta (MONSTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Based Monsta (MONSTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Based Monsta (MONSTA) A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party! الموقع الرسمي: https://basedmonsta.com الوثيقة البيضاء: https://docs.monstacorp.com/ اشتر MONSTA الآن!

توكنوميكس Based Monsta (MONSTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Based Monsta (MONSTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 609.48K $ 609.48K $ 609.48K إجمالي العرض: $ 9.67B $ 9.67B $ 9.67B العرض المتداول: $ 9.10B $ 9.10B $ 9.10B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 647.34K $ 647.34K $ 647.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00013033 $ 0.00013033 $ 0.00013033 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002284 $ 0.00002284 $ 0.00002284 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Based Monsta (MONSTA)

توكنوميكس Based Monsta (MONSTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Based Monsta (MONSTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MONSTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MONSTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MONSTA، استكشف السعر المباشر لتوكن MONSTA!

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