سعر Based Monsta (MONSTA)
سعر Based Monsta (MONSTA) المباشر لليوم هو USD 0.00007392. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 706.16K. يتم تحديث سعر MONSTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Monsta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.10K
- تغيير سعر Based Monsta خلال اليوم هو -6.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.38B
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خلال اليوم، كان سعر Based Monsta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Monsta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Monsta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Monsta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Monsta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.06%
-6.32%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!
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