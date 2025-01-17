احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MONSTA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MONSTA.

سعر Based Monsta (MONSTA) المباشر لليوم هو USD 0.00007392 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 706.16K . يتم تحديث سعر MONSTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Monsta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.10K - تغيير سعر Based Monsta خلال اليوم هو -6.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.38B

أداء سعر Based Monsta (MONSTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Monsta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Monsta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Monsta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Monsta مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.32% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based Monsta (MONSTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Monsta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00007054$ 0.00007054 $ 0.00007054 24 ساعة مرتفع $ 0.00008703$ 0.00008703 $ 0.00008703 عالية طوال الوقت $ 0.00011647$ 0.00011647 $ 0.00011647 تغير السعر (1 ساعة) -3.06% تغير السعر (1يوم) -6.32% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Based Monsta (MONSTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: