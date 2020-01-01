توكنوميكس Avant USD (AVUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Avant USD (AVUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Avant USD (AVUSD) Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. الموقع الرسمي: https://www.avantprotocol.com/ اشتر AVUSD الآن!

توكنوميكس Avant USD (AVUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Avant USD (AVUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 98.11M $ 98.11M $ 98.11M إجمالي العرض: $ 98.12M $ 98.12M $ 98.12M العرض المتداول: $ 98.12M $ 98.12M $ 98.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 98.11M $ 98.11M $ 98.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.967857 $ 0.967857 $ 0.967857 السعر الحالي: $ 0.999917 $ 0.999917 $ 0.999917 معرفة المزيد عن سعر Avant USD (AVUSD)

توكنوميكس Avant USD (AVUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Avant USD (AVUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AVUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AVUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AVUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن AVUSD!

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