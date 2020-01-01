توكنوميكس Autonomous Virtual Beings (AVB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Autonomous Virtual Beings (AVB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Autonomous Virtual Beings (AVB) $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. الموقع الرسمي: https://avb.gg اشتر AVB الآن!

توكنوميكس Autonomous Virtual Beings (AVB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Autonomous Virtual Beings (AVB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M إجمالي العرض: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M العرض المتداول: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.077253 $ 0.077253 $ 0.077253 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00102873 $ 0.00102873 $ 0.00102873 السعر الحالي: $ 0.00168406 $ 0.00168406 $ 0.00168406 معرفة المزيد عن سعر Autonomous Virtual Beings (AVB)

توكنوميكس Autonomous Virtual Beings (AVB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Autonomous Virtual Beings (AVB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AVB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AVB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AVB، استكشف السعر المباشر لتوكن AVB!

توقعات سعر AVB هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه AVB؟ تجمع صفحة توقعات أسعار AVB الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر AVB الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!