توكنوميكس Autonomous Secure Dollar (USSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Autonomous Secure Dollar (USSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Autonomous Secure Dollar (USSD) USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. الموقع الرسمي: https://www.ussd.ai/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf اشتر USSD الآن!

توكنوميكس Autonomous Secure Dollar (USSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Autonomous Secure Dollar (USSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 71.61K $ 71.61K $ 71.61K إجمالي العرض: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K العرض المتداول: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 71.61K $ 71.61K $ 71.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.645416 $ 0.645416 $ 0.645416 السعر الحالي: $ 0.994437 $ 0.994437 $ 0.994437 معرفة المزيد عن سعر Autonomous Secure Dollar (USSD)

توكنوميكس Autonomous Secure Dollar (USSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Autonomous Secure Dollar (USSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USSD، استكشف السعر المباشر لتوكن USSD!

توقعات سعر USSD هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه USSD؟ تجمع صفحة توقعات أسعار USSD الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر USSD الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!